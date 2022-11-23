إصابة 10 أشخاص في انفجار عند مدخل مدينة القدس

أفادت إذاعة الجيش الإسـرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بإصابة 10 أشخاص في انفـجار عند مدخل مدينة القـدس.

وبحسب الإذاعة، الانفـجار ناجم عن عبوة ناسـ. ـفة زرعت بالقرب من محطة حافلات عند مدخل القـدس.

في هذه الأثناء، أغلقت الشرطة الإسرائيـلية مداخل القـدس بحثاً عن مشتبهيْن.

فيما ذكرت "نجمة داود الحمراء" أن الفرق الطبية قامت بنقل 7 مصابين إلى المستشفيات من بينهم 2 في حالة خطيرة و1 متوسطة و4 إصابات طفيفة.

كما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن سبعة أشخاص، من بينهم اثنان في حالة حرجة، يتلقون حالياً العلاج.

ولم يتم بعد تحديد سبب الانفـجار، حيث لا تستبعد الشرطة احتمال "وقوع هجـوم إرهابي".

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، بوقوع انفـجار ثان، في حي راموت الاستيطاني، قرب موقف لانتظار الحافلات جنوب القـدس، دون وقوع إصابات.