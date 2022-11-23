ارتفاع عدد إصابات زلزال تركيا إلى 35 شخصاً

أصيب 35 شخصاً بجروح من جراء زلزال بقوة 6.1 درجات ضرب فجر الأربعاء شمال غرب تركيا، بحسب ما أفادت السلطات التركية والمعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالاً قوته 6.0 درجات ضرب غرب تركيا اليوم الأربعاء، وقال وزير الداخلية إنه لا توجد تقارير حتى الآن عن سقوط قتلى أو وقوع أضرار كبيرة.

وحدّد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي مركز الزلزال على بُعد 170 كلم شرق إسطنبول، كبرى مدن البلاد، وعلى عمق ضحل.

وذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن قوة الزلزال بلغت 5.9 درجة، وأن مركزه كان في منطقة جولياكا في إقليم دوزجه بشمال غرب البلاد.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة على تويتر إن 35 شخصاً أصيبوا في دوزجه وأقاليم مجاورة.

وقالت وسائل إعلام تركية إن سكان إسطنبول والعاصمة أنقرة شعروا بالزلزال أيضا.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزالياً هو من بين الأعلى في العالم.

وفي كانون الثاني/ يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقـ. ـتل أكثر من 40 شخصاً.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه، ضرب زلزال قوي بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقـتل 114 شخصًا وإصابة أكثر من الف آخرين بجروح.

وكالات