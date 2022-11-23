أوضاع المخيمات في إدلب

أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا بأن مقاتلي “جبهة النصرة” في سوريا، قاموا بتجهيز مستودعات بالأسلحة في منشآت إنسانية في مخيمات اللاجئين في محافظة إدلب ومنعوا وصول المنظمات الدولية.

وصرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، “أوليغ إيغوروف”: «يتلقى المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة معلومات عن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في مخيمي “حريم” و”سلكين” بمحافظة إدلب، وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد قام مسلحو جماعة جبهة النصرة الإرهابية بتجهيز مستودعات بالأسلحة والذخيرة في منشآت إنسانية في هذه المعسكرات».

وأضاف: «أن الإرهابيين منعوا ممثلي المنظمات الدولية من الوصول إلى مخيمات اللاجئين».

وتابع: «إن أفعال المسلحين تشكل تهديداً مباشراً لأرواح اللاجئين، وهي مثال آخر على كيفية استخدام الإرهـابيين للسكان المدنيين كدروع بشرية».

وحول القـصف التركي للشمال السوري، أكد:«أنه نتيجة القصف التركي لمدينة عفرين وعين العرب في محافظة حلب شمالي سوريا، سقط قـتلى في صفوف المدنيين والعسكريين المحليين».

وأشار الى “سقوط ضحايا من أفراد الجيش السوري، خلال شن الطائرات التركية الهجمات على مناطق في ريف محافظة حلب”.