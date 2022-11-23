طالبتان تصممان خلايا شمسية لتوليد الكهرباء

تتجه الدراسات الحديثة نحو إيجاد البدائل النظيفة للطاقة الكهربائية وتأمين الطلب المتزايد عليها بأقل التكاليف، وهو أساس مشروع الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء الذي قدمته الطالبتان بكلية الهندسة التقنية قسم تقانات الهندسة البيئية بجامعة حلب بيان خانطوماني وشهد شامية خلال مشاركتهما في معرض كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية للمشاريع.

وأوضحت خانطوماني أن التكلفة العالية للألواح الشمسية المصنوعة من خلايا السليكون دفعتهما لتصميم خلايا شمسية صبغية عبر تقنية النانو والتي تعد أحد أنواع الجيل الثالث للخلايا الشمسية مكونة من ثلاثة أجزاء وهي الإلكترود الضوئي والإلكترود المضاد والالكتروليت.

وتأتي أهمية هذا النوع من الخلايا الشمسية حسب شامية أنها لا تحتاج إلى أجهزة دقيقة لتصنيعها، وتستخدم فيها مواد متوافرة محلياً، ما يمثل خطوة مهمة في طريق صناعة الخلايا الشمسية بخبرات وطنية تتميز بانخفاض تكلفة إنتاجها وسهولة تصنيعها وتعمل في ظروف إضاءة بسيطة، وتتحمل درجات حرارة عالية.

وشارك المشروع الذي حمل عنوان (الاستفادة من تقنية النانو والأصبغة الطبيعية في تحضير خلايا شمسية صبغية) بمعرض كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية للمشاريع الذي أقيم الشهر الماضي بجامعة دمشق، بمشاركة 195 مشروعاً من الجامعات الحكومية والخاصة في سورية.



سانا