شهيد ومصابين بقصف تركي على مواقع للجيش العربي السوري

23-11-2022

شهيد ومصابين بقصف تركي على مواقع للجيش العربي السوري

استشهد عسكري سوري وأصيب 4 آخرون جراء قصف مدفعي تركي على مواقع للجيش السوري في ريف حلب الشمال الشرقي.

وقال مصدر ميداني أمس الثلاثاء، إن “الجيش التركي قصف بأكثر من 150 قذيفة مدفعية، مواقع للجيش السوري”.

وأوضح أن “القصف تركز في قرى منغ وعين دقنة وشوارغة الأرز، والعلقمية، ومرعناز، وكفر أنطون، وتلة البيلونة في ريف حلب الشمال الشرقي”.

وأضاف المصدر أن “القوات التركية أطلقت نيران مدفعياتها من قواعدها المنتشرة في مركز البحوث بمدينة إعزاز وكلجبرين ومريمين وكفر خاشر في ريف حلب”.

يذكر أنه في 20 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، شنت القوات التركية عدة هجمات صاروخية ومدفعية بإسناد جوي على عدة مناطق شمالي سوريا أدت إحداها إلى استشهاد 3 عسكريين سوريين، وإصابة آخرين بينهم ضابط برتبة رائد جراء هجوم جوي نفذته طائرات تركية علي قرية تل حرمل شمال أبو راسين بريف الحسكة الشمال الغربي.


سبوتنيك

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