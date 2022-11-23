أردوغان: سندخل بدباباتنا الى سوريا والعراق في أقرب وقت ممكن

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه في أقرب وقت ممكن، سندخل بدباباتنا لتدمير مقرات الإرهابيين، وستقتلع دباباتنا وجنودنا جذور الإرهابيين في شمال سوريا والعراق.

وقال أردوغان في كلمة خلال افتتاح مشاريع في ولاية أرتفين شرقي تركيا: “الجواب على الهجوم القذر الذي استهدف شعبنا في اسطنبول، كان في قلب مراكز المنظمات الإرهابية في شمال سوريا والعراق، وفي عمق المناطق التي ظنّوا أنهم آمنون فيها”، مشددا على “أننا نعرف جيدا جدا من الذين يدعمون المنظمات الإرهابية ويمدونها بالسلاح والمال”.



وأكد أن “صمتنا ليس من باب الضعف.. نعلن من هنا، بأننا كتركيا التزمنا بكل ما علينا من التزامات في الشمال السوري، واعتبارا من هذه الساعة، فإن لدينا حدود جديدة هي أمن دولتنا، أينما يوجد الإرهاب سنذهب إلى هناك”، مضيفا: “في شمال سوريا والعراق أنجزنا هذا في بعض المناطق، وهناك بعض المناطق التي يجب أن نطبق فيها هذا الأمر، ولن يكون هناك من يستطيع منعنا أو الاعتراض على ما سنفعله”.

وأعلن “أننا في أقرب وقت ممكن، سندخل بدباباتنا مع أصدقائنا لتدمير مقرات الإرهابيين، وستقتلع دباباتنا وجنودنا جذور الإرهابيين”.

المصدر: RT