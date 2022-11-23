كشف ملابسات مقتل المحامي " مانع اسماعيل النومان

أعلمت شرطة ناحية الكسوة عن وجود جثة لشخص بالعقد السادس من العمر مجهولة الهوية مرمية على الطريق العام داخل مدينة الكسوة على جانب الطريق .

على الفور تم إرسال الدوريات والأدلة الجنـ.ـائية إلى المكان وحضرت هيئة الكشف الطبي والقضائي وتبين أن سبب الوفاة يعود إلى الأذية الدماغية الرضية الناجمة عن كسـ.ـور في عظـ.ـام الجمجمة .



و من خلال البحث و جمع المعلومات تمكنت شرطة ناحية الكسوة من معرفة هوية صاحب الجثـ.ـة و تبين أنها عائدة للمحامي مانع اسماعيل النومان تولد ١٩٦١ دير الزور من سكان صحنايا .

ومن خلال التحري وجمع المعلومات تمكنت شرطة ناحية الكسوة من التوصل للفاعل ويدعى (احمد .ع) تولد ١٩٩٧ تم تشكيل عدة دوريات وإلقاء القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على صدم المحامي المذكور ووضعه ضمن مركبته نوع ميكروباص ونقله إلى مدينة الكسوة ورميه جانب الطريق العام بمكان غير مأهول بعد أن أخذ حقيبته الشخصية و بداخلها بطاقتيه الشخصية والنقابية و جواله ومبلغ مالي وإخفائها ضمن منزله ثم قام بإصلاح مركبته لاخفاء معالم الجـ.ـريمة.

تم حجر مركبته واسترداد الحقيبة والأغراض المذكورة مع المبلغ المالي

ولا زالت التحقيقات مستمرة .. وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء لينال جزاءه العادل .

وزارة_الداخلية_السورية