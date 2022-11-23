مصر ترفض استيراد التفاح السوري.. ما السبب ؟

كشف عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق محمد العقاد أن «تصدير التفاح لهذا العام منخفض جداً على الرغم من أن الإنتاج في الأسواق والبرادات لهذا العام كبير حيث لم يتم تصدير سوى 15 % من المحصول حتى الآن».

“العقاد” قال إن «مصر ترفض استيراد التفاح السوري بحجة رشه بأسمدة مخالفة للمواصفات، وهذا ما يؤدي إلى توقف تصدير نحو 80 % من التفاح السوري إلى مصر التي تستورد عادة أكبر كميات من المحصول، أما باقي الكميات فيتم تصديرها بنسب منخفضة إلى الأردن ودول الخليج»، بحسب تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية.

وأضاف: «نعمل على معالجة هذه المشكلة من خلال إرفاق التفاح المصدر بشهادات صحية تثبت خلوه من أي مواد مسممة».

وفيما يتعلق بإطلاق وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات برنامجاً لدعم محصول التفاحنه، فأكد “العقاد” أنه «لم يرد هذا البرنامج إلى اللجنة حتى لحظة إعداد هذا التقرير»، معتبراً أنه برنامج ممتاز وخاصة بالشق المتعلق بدعم أجور الشحن حيث إن تكاليف شحن الحاوية الواحدة ليست ثابتة وتختلف وفق توافر الحاويات.