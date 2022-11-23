الأردن يحبط عملية تهريب مخدرات من سوريا

أعلنت الجمارك الأردنية إحباط محاولة لتهـريب 237 ألف حبة كبتاغون مخـدرة بلغ وزنها 42 كيلوغراما، كانت قادمة من الأراضي السورية.

وأوضحت الجمارك في بيان، أن تلك الكمية كانت مخبأة داخل تجويف في جسم شاحنة براد محمل بالفواكه، وقادم من إحدى الدول المجاورة، دون أن تسميها، وفقاً لوكالة الأنبار الأردنية "بترا".

في حين كشف الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية، أن مصدر تلك الكمية هو سوريا، حين مشيراً إلى أن من ضبطها هم كوادر مركز جمرك "جابر" الحدودي، أي معبر "نصيب" السوري.

وأكد الناطق أنّ الجمارك تواصل جهودها بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية في التصدي لمحاولات "أرباب التهريب وتجار السموم".

وأشار المسؤول الأردني إلى أن بلاده ستواصل ضرب منابع المخدرات "بكل احترافية وإتقان"، في مختلف المواقع الجمركية وميادين العمل.

وأحبطت القوات المسلحة الأردنية منذ أيام، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية.

وأوضح مصدر عسـكري أردني أنه تم ضبط 1208 كف حشـيش، ونحو مليون ومئتي حبة كبتاجون، لافتاً إلى تحويل المضبوطات للجهات المختصة.

وأحبطت السلطات الأردنية في 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، تم حينها ضبط 287 كف حشيش، و259120 حبة كبتاغون، تم تحويلها إلى الجهات المختصة الأردنية.

وأعلن الجيش الأردني في شباط/ فبراير الماضي، أن محاولات تهــريب المخـدرات عبر الحدود السورية الأردنية، أصبحت بواسطة الطائرات المسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسـلحة.