أردوغان: روسيا لم تفِ بـ تعهداتها في سوريا

أكد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن الجانب الروسي لم يفِ بالتزامه بـ "تطهير" المناطق السورية من "الجماعات المسلحة الكردية" بموجب اتفاق عام 2019».

وأضاف: «لدينا اتفاق مع الجانب الروسي في "سوتشي" في عام 2019، إنهم مسؤولون عن تطهير المنطقة من "الإرهابيين"، قلنا إننا لن نلتزم الصمت وسنتخذ خطوات ضد "الإرهابيين" هناك إذا لم يتمكنوا من القيام بذلك بأنفسهم، لا توجد قيود هنا».

الجدير ذكره أن روسيا وتركيا، وقّعتا مذكرة تفاهم، بشأن نشر وحدات من الشرطة العسكرية الروسية وجهاز الحدود السورية في الجانب السوري من الحدود مع تركيا خارج منطقة عملية "مصدر السلام" التركية لتسهيل انسحاب الفصائل الكردية وأسلحتها على بعد 30 كيلومترًا من

الحدود السورية التركية.

ثم ذكر وزير الدفاع الروسي "سيرغي شويغو"، «إن انسحاب الأكراد قد اكتمل قبل الموعد المحدد»، بعد ذلك بدأت الدوريات الروسية التركية المشتركة.

وفي السياق ذاته نفذت أنقرة، عملية جوية ضد ما أسمته "الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني" شمالي سوريا، الأنباء تحدثت عن ضربات على مدينة "عين عرب"، وكذلك شمالي العراق.

ووصف الرئيس التركي العملية بـ"أنها ناجحة"، ولم يستبعد أن تتبعها عملية برية.

وقال الرئيس "أردوغان": «إن العمليات في شمال سوريا والعراق لا تقتصر على الحملة الجوية،

وسنجري مناقشات حول مشاركة قوات برية، مؤكداً أن عملية "المخلب-السيف" مستمرة وسنفعل ما يلزم جواً وبراً».