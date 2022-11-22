المخلب-السيف التركية.. طلب أمريكي ودعوة روسية

دعت الولايات المتحدة إلى وقف التصعيد في سوريا، مؤكدة معارضتها لأي عمل عسكري غير منسق في العراق

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، تعليقاً على إطلاق تركيا لعملية "المخلب- السيف" ضد "مقاتلين أكراد" في مناطق حدودية مع سوريا والعراق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس إن "بلاده تعارض أي عمل عسكري يؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في سوريا.

ولفت، في ردود نشرتها وسائل إعلام، إلى أن "واشنطن أبلغت تركيا بقلقها الشديدة من تأثير هذا الهجوم على هدف محاربة تنظيم الدولة".

وأضاف: "طالبنا تركيا بعدم القيام بمثل هذه العمليات، كما طالبنا شركاءنا السوريين بعدم شن هجمات أو التصعيد".

وتابع: "نواصل معارضة أي عمل عسكري ينتهك سيادة العراق من خلال أعمال عسكرية غير منسقة مع الحكومة العراقية".

روسيا تدعو لضبط النفس

من جانبها، طالبت روسيا على لسان مبعوثها الخاص إلى سوريا الأتراك بضبط النفس، لمنع تصعيد التوتر ليس فقط في الشمال السوري، بل في كل الأراضي السورية.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن ألكسندر لافرنتييف، قوله إن "هناك حاجة إلى البحث عن حل سلمي للقضية الكردية".

وأفاد الدبلوماسي الروسي بأن تركيا لم تخبر روسيا مسبقاً بإجراء عمليتها الجوية في سوريا والعراق، مضيفا أن سيتم بحث هذا الموضوع خلال اجتماع أستانا.

ولفت لافرنتيف إلى أن "موسكو ستعمل مع الشركاء لإيجاد حل للصراع"، مشيراً إلى أن الغرب يحاول اسخدام الملف السوري كأحد عناصر المواجهة مع روسيا.

وحول آلية دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، اعتبر لافرنتيف أن الآلية أصبحت قديمة، وعفا عليها الزمن، ولا بدّ من إيجاد آلية جديدة.

أما عن جولات اللجنة الدستورية، فلم يعط الدبلوماسي الروسي موعداً محدداً لاستكمال جولاتها، مؤكداً أن روسيا لايزال لديها أمل بالوصول إلى اتفاق بهذا الشأن.