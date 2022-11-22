أمريكا تكشف عن حجم المساعدات الضخمة لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن أمريكا قدمت أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات العسكرية إلى «كييف». حسب وكالة (تاس) الروسية.

حيث أعرب أوستن عن «نية واشنطن مواصلة دعم كييف لأطول فترة ممكنة».

بدوره قال المحلل السابق من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فريد فليتس، إنه يجب على أمريكا أن تعلن أنها ستستمر في مساعدة كييف، فقط ، إذا وافقت الأخيرة على إجراء مفاوضات مع روسيا.

وقد سبق وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول «الناتو» بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد صرحت بأن دول (الناتو) تلعب بالنار بتزويد أوكرانيا بالسلاح.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن تزويد أوكرانيا بأسلحة من الغرب، لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.