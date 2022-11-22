أمريكا تكشف عن حجم المساعدات الضخمة لأوكرانيا

22-11-2022

أمريكا تكشف عن حجم المساعدات الضخمة لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن أمريكا قدمت أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات العسكرية إلى «كييف». حسب وكالة (تاس) الروسية.

حيث أعرب أوستن عن «نية واشنطن مواصلة دعم كييف لأطول فترة ممكنة».

بدوره قال المحلل السابق من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فريد فليتس، إنه يجب على أمريكا أن تعلن أنها ستستمر في مساعدة كييف، فقط ، إذا وافقت الأخيرة على إجراء مفاوضات مع روسيا.

وقد سبق وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول «الناتو» بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد صرحت بأن دول (الناتو) تلعب بالنار بتزويد أوكرانيا بالسلاح.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن تزويد أوكرانيا بأسلحة من الغرب، لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...