مصر توقّع مشروعات بقيمة 15 مليار دولار خلال قمة المناخ

كشفت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، عن أن قيمة المشروعات التى وقعتها بلادها خلال مؤتمر المناخ " cop 27" تقارب 15 مليار دولار.

وأشارت فؤاد في حوار مع قناة "دي إم سي" المصرية، إلى أن تلك المشاريع سيتم العمل بها، وذلك من أجل مواجهة التغيرات المناخية.

وأشارت فؤاد إلى أن مبادرة المخلفات 2050، تركز على زيادة نسبة التخلص الأمن من المخلفات من 10 - 50 في المئة بحلول عام 2050، لافتةً إلى ذلك سيحسن الصحة العامة ويوفر فرص العمل.

وذكرت فؤاد أن فكرة المخلفات بدأت منذ عام بمشاركة 10 دول إفريقية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة و #البنك_الدولي، مشيرةً إلى أنه سيتم تشكيل مجلس الإدارة للمبادرة الشهر المقبل، ومنذ بداية العام القادم سيتم وضع خطة العمل لإنجازها على أرض الواقع.

وأعربت فؤاد عن سعادتها بتنظيم الدولة المصرية لقمة المناخ، مبينةً أن القمة كان يشرف عليها عمل جماعي من جميع الوزراء، ويتابعه بدقة رئيس الحكومة مصطفى مدبولي.

ورأت فؤاد أنه على الرغم أن المؤتمر جاء في توقيت صعب، ولكن الدولة المصرية نجحت في إدارته، مشيرة إلى أن القيادة الرئاسية تتابع التوصيات التى خرجت من المؤتمر، وتعمل على تنفيذها.

وأفادت فؤاد بأن بلادها تستضيف القمة نيابة عن إفريقيا، كاشفةً عن التمويل الذى أتيح للمبادرة الإفريقية للتكيف، معلنة أنه تم تفعيلها، ووضع المبالغ المطلوبة.