واتساب وماسنجر باشتراك شهري.. خطط جديدة لـ زوكربيرغ

قالت تقارير إعلامية رئيس شركة "ميتا" مارك زوكربيرغ، قد أبلغ موظفي الشركة أن تطبيقي "واتساب" و"ماسنجر" المملوكين للشركة نفسها سيكونان المحرك الذي يدفع نحو نمو المبيعات خلال السنوات المقبلة.

وتأتي هذه الأنباء بعد أسابيع من قيام الشركة بتسريح 11000 موظف، وسط خسائر فادحة لـ"ميتا" خلال عام 2022، قُدرت بحوالي 4.4 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام.

ونقلت التقارير تصريحات لزوكربيرغ يقول فيها: "نتحدث Qكثيراً عن الفرص بعيدة الأمد مثل ميتافيرس، لكن الواقع أن المراسلة التجارية من المرجح أن تكون الدعامة الكبرى القادمة لأعمالنا، سنعمل على تعزيز جني الأرباح من واتساب وماسنجر".

ولم يوضح زوكربيرغ الخطط التي سيتبعها للربح من واتساب وماسنجر على وجه التحديد، ولكن يبدو أنه يتجه إلى فرض اشتراكات شهرية على التطبيقين، كما فعل مالك تويتر جديد إيلون ماسك، بحسب التقارير.

ومن المتوقع أيضاً أن تضيف الشركة الإعلانات التجارية في التطبيقين، وقد تجرب ميتا خيارات جديدة مثل "خدمة بريميوم" المميزة مدفوعة الاشتراك، والتي تضيف مزايا وأدوات خاصة للحسابات التجارية وأدوات جديدة للمجموعات.