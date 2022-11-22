فنان أمريكي شهير يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية !

أعلن مغني الراب الأمريكي “كانييه ويست”، أنه يخطط لخوض الانتخابات الرئاسية في 2024، وذلك عبر “تويتر”، بعد رفع الحظر عن حسابه على خلفية تغريدة معادية للسامية.

وأشار ألى أن اليمني المتطرف “ميلو يانوبولوس” سيعمل على حملته الانتخابية، حيث رافق “ميلو” كانييه الفيديو المعروض.

ولاتعتبر هذه المرة الأولى التي يرشح “كانييه” نفسه لانتخابات الرئاسة الأمريكية، فقد قدم نفسه كمرشح للانتخابات عام 2020.

وأثار “كانييه” في المرة الأولى، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إزاء خطابه في حفل تدشين حملته الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة.

وشهد التجمع حينها فوضى عارمة، جراء ترجل “ويست”، زوج نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة “كيم كارديشيان”، فضلًا عن ظهوره مرتديًا سترة واقية من الرصاص، كتب عليها كلمة “أمن”.