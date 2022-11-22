مسؤول أمريكي سابق يتحدث عن «خطة سخيفة» حول النفط الروسي

وصف وزير الخزانة الأمريكي السابق، “ستيف منوشين”، خطة مجموعة السبع لوضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي بأنها “سخيفة”.

“منوشين” وعلى هامش قمة معهد ميلكن للشرق الأوسط وإفريقيا في أبوظبي، قال إن «الفكرة غير قابلة للتطبيق.. ليست غير مجدية فحسب، ولكنها من أكثر الأفكار سخافة التي قد سمعتها على الإطلاق».

وأضاف إنه «على الرغم من عدم وجود يقين، فإن العقوبات المفروضة على روسيا والمسؤولين الروس والتي تواصل واشنطن والغرب تطبيقها منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا – كان من الممكن أن يكون لها تأثير قبل بدء الأزمة وليس بعدها».

وتابع: «كان للعقوبات تأثير كبير في ذلك الوقت. أعتقد أن المشكلة الآن هي أن هناك خيارات محدودة، وهناك أجزاء من العالم تشتري الآن النفط الروسي خارج العقوبات الأمريكية».

وأردف منوشين: «لكن انظر، سقف سعر (على النفط)! إن السوق سيحدد السعر، ولذلك إذا فرضت عقوبات على أسعار أعلى، فأنت بذلك تزيد الوضع سوءا، في رأيي».

وأفادت تقارير بأن «مجموعة الدول السبع – الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة – جنبا إلى جنب مع أستراليا، اتفقت على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي اعتبارا من 5 ديسمبر، ولكن لم يعلن عن مستواه».

وتتضمن الخطة، التي كانت قيد المناقشة لأشهر عدة، حظراً على تقديم خدمات معينة، مثل الطرق البحرية والتأمين والتمويل، لمشتري النفط الروسي ما لم يتم بيعه بالسعر المحدد أو أقل من الحد الأقصى.