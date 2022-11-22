تعزيزات عسكرية سوريّة - روسية إلى الشمال

أفادت مصادر محلية أنَّ الجيش السوري أرسل تعزيزاتٍ عسكرية لتعزيز الجبهات في التصدّي للعملية التركية التي أطلقتها أنقرة شمالي سوريا.

وذكرت المصادر الاثنين، أنَّ التعزيزات شملت رتلاً عسكرياً من الفرقة 17 تحرّك من منطقة تلِّ السمن نحو مدينة عين عيسى.

وأضافت المصادر أنَّ الرتل يتألف من 5 دبابات و 5 عربات مدرّعة و 3 سيارت عسكرية تحمل رشاشات من نوع شيلكا و 10 سيارات تحمل عناصرَ وذخيرة.

بدورها، أكّدت صفحات مقربة من ميليشيا "قسد" هذه المعلومات، ووصفت التعزيزات بالضخمة، مشيرةً إلى أنها تتّجه لنقاط التماس مع الجيش التركي في عين عيسى.

وتوازياً مع ذلك، قالت مواقع إخبارية محلية إن القوات الروسية استقدمت تعزيزات إلى قواعدها العسكرية في ريف حلب الشرقي، مع التصعيد العسكري التركي في تلك المناطق.

وتوجهت التعزيزات المؤلفة من 25 عربة وآلية عسكرية لقاعدتي صرين جنوب مدينة عين العرب وقاعدة السعيدية العسكرية في غرب مدينة منبج شرق حلب.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أمس أنَّ قوات برية ستشارك في عملية "المخلب-السيف" شمالي سوريا، مؤكداً أنها لن تقتصر على العملية الجوية.

وقال أردوغان إنَّ "وزارة الدفاع تجري تقييماً واستشارات بشأن عدد القوات البرية اللازمة للمشاركة في العملية العسكرية في شمالِ سوريا والعراق".

وقبل قليل، دعت الخارجية الأمريكية في بيان عاجل إلى خفض التصعيد في شمال شرقي سوريا، مؤكدة على معارضتها لأي عمل عسكري غير منسق في العراق.