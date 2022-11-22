أوروبا تسارع إلى ملء «الديزل» الروسي !

من المقرر أن يحظر الاتحاد الأوروبي واردات المنتجات النفطية الروسية، التي يعتمد عليها بشدة في الديزل، بحلول الخامس من فبراير المقبل.

وسيأتي ذلك في أعقاب خطة مجموعة الدول السبع الكبرى بوضع حد أقصى لسعر النفط الخام الروسي، بحلول الخامس من كانون الأول المقبل.

ومع وجود بدائل قليلة فورية وفعالية من حيث التكلفة، شكّل الديزل الروسي 44٪ من إجمالي واردات أوروبا من الوقود حتى الآن، مقارنة بـ 39٪ في أكتوبر، بحسب بيانات رفينيتيف (Refinitiv).

وعلى الرغم من انخفاض اعتماد أوروبا على الوقود الروسي بنسبة تتجاوز الـ 50٪ قبل الحرب الروسية أوكرانيا، إلا أن روسيا لا تزال أكبر مورّد للديزل في القارة.

وكانت ألمانيا ودول غربية أخرى، فرضت جولات عدة من العقوبات على روسيا في محاولة لوقف القتال، ولكن العديد من الدول أيضًا تعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة الروسية، ورداً على ذلك

أوقفت موسكو إمدادات الغاز إلى العديد من الدول، في ما ينظر إليه على نطاق واسع على أنه رد انتقامي.