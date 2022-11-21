إلقاء القبض على مروج مخدرات في محلة دمر الملقب (بالدكتور)

ألقت إحدى دوريات فرع الأمن الجنائي في دمشق القبض على مروج مواد مخدرة في محلة " دمر " يدعى (أحمد . ب) يلقب نفسه (بالدكتور) لأنه كان يعمل مساعد صيدلاني وطرد من عمله بسبب ترويجه الأدوية المخدرة. وبتحري منزله عثر فيه على / 7500 / حبة دوائية مخدرة مختلفة الأنواع وقطعة من مادة الحشيش المخدر وعدد من حبوب الكبتاغون المخدرة، ومادة الكريستال الخطـ.يرة (شابو) وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على ترويج الحبوب المخدرة وبيعها للشبان في محلة دمر مستغلاً شهرته السابقة أثناء عمله مساعد صيدلاني كما اعترف بإقدامه على تشكيل عصـ.ابة سرقة والتخطيط والتنفيذ لسرقة منزل بالاشتراك مع كل من المدعوين (عامر . خ) و(محمد . ا) وشخص متواري ،حيث قاموا بسرقة مصاغ ذهبي وزنه نصف كيلوغرام ومبلغ ثلاثة آلاف وأربعمائة وواحد وأربعون دولار، وأربعة أجهزة خليوية وأشياء أخرى، تم إلقاء القبض على المذكورين (عامر و محمد) وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على السرقة وتعاطي المخدرات بالاشتراك مع المقبوض عليه.

تم استرداد القسم الأكبر من المسروقات من مصاغ ذهبي ومبلغ مالي ومسروقات وسلمت إلى أصحابها أصولاً ومازالت الأبحاث مستمرة عن المتواري، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية السورية