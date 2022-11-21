السورية للاتصالات: حتى الأول من الشهر القادم استعادة الاشتراكات الهاتفية الملغاة

دعت الشركة السورية للاتصالات المشتركين الذين ألغيت خدماتهم الهاتفية بسبب تأخرهم عن تسديد الفواتير عن شهري تموز و آب الماضيين إلى مراجعة مراكزهم الهاتفية لتقديم طلب استرجاعها بعد دفع الذمم المالية المترتبة عليهم.

وبينت الشركة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على الفيس بوك أنه يمكن للمشتركين مراجعة مراكز خطوطهم الهاتفية قبل نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق للأول من الشهر القادم وذلك لضمان حقهم باستعادة خطوطهم الهاتفية وبوابة الانترنت بعد تقدمهم بطلب أصولي وتسديد الذمم المالية المستحقة لذلك.

وطلبت الشركة من المشتركين إبلاغها عن أي عقبات تواجههم ضمن المراكز الهاتفية ليصار إلى معالجتها عبر موقعها الالكتروني ضمن تبويب لديك شكوى.