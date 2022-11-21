نائبة الرئيس الأمريكي: نقف مع الفلبين للدفاع عن القواعد والأعراف الدولية

أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الإثنين، متانة العلاقات مع الفلبين، قائلة: إن العلاقات مع مانيلا لها أساس متعدد الأوجه، معربة عن وقوف واشنطن مع الفلبين في "الدفاع عن القواعد والأعراف الدولية".

وجاءت تصريحات هاريس بعد لقائها الرئيس الفلبيني فريديناند ماركوس، في مانيلا، والذي شدد بدوره على أن العلاقة مع واشنطن "تظل قوية ومهمة".

وتأتي الزيارة في إطار جهود واشنطن لإظهار التزامها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي يتسع فيها نفوذ الصين.

وتوترت العلاقات بين الفلبين والولايات المتحدة منذ سنوات في عهد الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي القريب من بكين.

وتسعى .واشنطن إلى تعزيز تحالفها الأمني مع مانيلا في ظل الرئاسة الجديدة، وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

وقال مسؤول أمريكي لصحفيين طالبا عدم كشف اسمه، قبل زيارة هاريس لمانيلا: "حددنا مواقع جديدة وبدأنا عملية مع الفلبين لوضع اللمسات الأخيرة عليها".

وأضاف: "الولايات المتحدة خصصت أكثر من 82 مليون دولار لعمل القواعد الموجودة وسيتبع ذلك المزيد".