قريباً شهادة السياقة وبراءة الذمة المرورية والتأمين الإلزامي مؤتمتة

كشف مدير تقانة خدمة المواطن في وزارة الاتصالات سامر اليماني أنه بلغ عدد حجوزات جواز السفر على المنصة الإلكترونية منذ انطلاقها وحتى الآن للمواطنين داخل البلاد 702656 متضمنة كذلك المنجزة منها، في حين بلغت عددها بالنسبة للمغتربين إضافة إلى أربع معاملات أخرى 22076 تم حجزها على الموقع القنصلي الإلكتروني.



و أعلن اليماني أنه يتم العمل حالياً على أتمتة إصدار شهادة السياقة وبراءة ذمة المرور إضافة إلى أنه يتم العمل أيضاً على أتمتة التأمين الإلزامي على المنصة الإلكترونية وأنه خلال فترة قريبة سوف يتم تطبيقه، كاشفاً أنه يتم دراسة بعض الخدمات الأخرى مثل خدمات خاصة بالتجنيد وغيرها من الخدمات.



و بين اليماني أنه يتم العمل حالياً على أتمتة كل الخدمات التي تقدم للمواطنين وجاهزة للأتمتة خصوصاً أن الهدف هو إضافة كل الخدمات التي تخص المواطن.



اليماني أكد أن مركز خدمة المواطن الإلكتروني حالياً يقدم خمسين خدمة بعدما بدأ بسبع خدمات فقط وهذه الخدمات في ازدياد طردي، مشيراً إلى أن مهمة المركز هو تقديم الخدمة بعد أتمتتها من قبل فريق تبسيط الإجراءات في الوزارات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.



وأشار اليماني إلى أنه يستطيع المواطن الحصول على وثيقته وهو في منزله من دون أن يتكلف عناء مراجعة الجهة المعنية بإصدار هذه الوثيقة المؤتمتة على إلكترونياً، لافتاً إلى أن المشكلة حالياً هو أن هناك العديد من المواطنين يتخوفون من التعامل مع الحساب الإلكتروني.



وأكد أن هناك موثوقية بالحساب الإلكتروني التي يتم من خلاله دفع الحساب وهو الموقع الآمن ولذلك لا يوجد تخوف من ذلك نهائياً، لافتاً إلى أن نسبة الخطأ معدومة وحتى إذا كان هناك خطأ فإنه بإمكان المواطن مراجعة الجهة التي تم التسديد بواسطتها ويتم تصحيح الخطأ في حال وجد.

وفيما يتعلق بالمنصة الخاصة بجواز السفر قال اليماني: دائماً نحن في صدد إجراء تحديثات جديدة على المنصة باعتبار أنه دائماً هناك تقنيات جديدة، لافتاً إلى أنه هناك محاولات من عدد الأشخاص بالتحايل والدخول على المنصة لحجز دور والحصول على مبالغ مالية مقابل هذا العمل.

وأوضح أن هؤلاء الأشخاص يحاولون حجز دور على المنصة من خلال برنامج بحيث يرسل عشرة طلبات في الثانية مثلاً لحجز الدور، مؤكداً أنه يتم ملاحقة هؤلاء بشكل مستمر وأنه كل فترة يتم إرسال عناوين لأشخاص حاولوا حجز دور على المنصة بطريق احتيالي إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية باعتبار أن عمل هؤلاء ليس قانونياً.



وأوضح أنه لا يوجد وسطاء للحجز على المنصة وأن المواطن يستطيع أن يشاهد الفيديوهات الموجودة على صفحتنا لمعرفة آلية تسجيله على المنصة.



وأشار اليماني إلى أن هناك رقماً خاصاً بالشكاوى وأن الشكاوى التي ترد يتم معالجتها مباشرة إلا بعض المشاكل التي تحتاج إلى مراجعة المواطن، ضارباً مثلاً المواطن الذي أخطأ في إدخال رقمه الوطني فإن هذا يحتاج إلى مراجعة المركز حتى يتم تصحيح الخطأ وإعادة إدخال البيانات الخاصة به من جديد

الوطن