مدير عام الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني ينفي تقصير اجهزة غسيل الكلية للمرضى

قال عدد من المواطنين أن عدد كبير من أجهزة غسيل الكلية في الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني متعطلة ولا تعمل، ما يجعل المرضى يعيشون هاجس القلق والخوف، وان بعضا منهم يقذفونهم لموعد آخر.

من جهته الدكتور سليم خلوف المدير العام للهيئة العامة لمشفى حماة الوطني في اتصال هاتفي معه كان مغايراً لما يتم تداوله والشكوى حوله، موضحاً بأن اثنا عشر جهازا كان يعمل صباح أمس السبت ، فتم اصلاح ثلاثة أجهزة بعد الظهر ليصبح العدد خمسة عشر جهازا تعمل بكل طاقتها وكوادرها الطبية .

وأشار الدكتور خلوف إلى انه تم في يوم السبت أي أمس لوحدة غسيل كلية ل ٦٥ مراجعا ، فليس من المقبول أو المنطق الطبي أن توقف غسيل كلية مريض لتستقبل مريض آخر ، هذه هي أسباب الشكاوى.

ولم ينف الدكتور سليم خلوف بأن هناك خمسة اجهزة ما زالت متوقفة عن العمل نظرا لاحتياجها بعض القطع التبديلية والأمور الفنية، مبيناً أن وزارة الصحة تتابع الأمر باهتمام ونحن على تواصل مستمر بهدف تأمين ما يلزم الأجهزة الخمسة المتوقفة عن العمل .

وأكد خلوف أنهم يقدرون جيداً حاجة مراجعي غسيل الكلية ومعاناتهم، لكن الأمور هكذا في ظل غياب بعض المستلزمات الطبية الضرورية، مبيناً بأن ما يتم تناقله عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيه شيء من التجني وبعيد عن الموضوعية، ولعل من يراجع مشافينا الوطنية بكل اقسامها يدرك جيدا ما يقدمه القطاع الصحي لهؤلاء المراجعين في ظل صعوبة وقساوة حياتنا اليومية بكل شيء.

ويبقى السؤال الهم والاهتمام متى يتم وضع الأجهزة الخمسة الباقية بلا عمل في الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني سؤال برسم وزارة الصحة؟

غلوبال نيوز