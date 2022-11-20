إلقاء القبض على سارق واسترداد أكثر من ثمانية وستون مليون ليرة منه

20-11-2022

إلقاء القبض على سارق واسترداد أكثر من ثمانية وستون مليون ليرة منه

ادعى تاجر مواد غذائية إلى قسم شرطة الصليبة في اللاذقية بإقدام مجهول على سرقة مبلغ مالي من صندوق سيارته الخلفي أثناء ركنها أمام منزله بحي الكورنيش الجنوبي وقدره ( تسعة وستون مليون) ل. س دون خلع أو كسر والذي قبضه من المصرف. 
نتيجة المتابعة والبحث تمكن القسم من تحديد هوية الفاعل بعد حصر الشبهة بالمدعو (يحيى . م) مواليد ١٩٧٢، والذي يعمل سائق لدى المدعي.
تم إلقاء القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة المبلغ المذكور من صندوق السيارة بواسطة النسخة الثانية لمفتاح السيارة الذي سرقه منها وقيامه بإخفاء المبلغ المسروق ضمن البناء الذي يقيم فيه وبدلالته تم استرداد (المفتاح ومبلغ ثمانية وستون مليون وثمانمائة ألف ل. س) ليتم تسليمه إلى صاحبه أصولاً وتقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.

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