دولة أوروبية تستعد لإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا

ذكرت صحيفة “غازيتا ويبورزا”، «أنه يمكن للولايات المتحدة إجبار بولندا على إرسال جيشها إلى أراضي أوكرانيا».

وفقًا للخبير السياسي البولندي “ليسزيك سيكولسكي”، «فإن مثل هذا السيناريو ممكن إذا زاد ضعف موقف كييف، وحث الشعب البولندي على أن يسألوا أنفسهم ما إذا كانوا مستعدين لذلك وما إذا كانوا يريدون أن يشاركوا في نزاع مسلح».

وأضاف “سيكولسكي”: «إذا ضعفت أوكرانيا، فإن الأمريكيين سيضغطون على الحكومة البولندية لتزويد كييف بمساعدة مباشرة».

وأكد، «أن السلطات البولندية بدأت في الاستعداد للأعمال القتالية».

وأيدت الخارجية البولندي دع بلادها لـ”أوكرانيا”، في ما أسمته ” مقاومتها للغزو الروسي”، في إشارة ألى استعداد بولندا للمشاركة في الحرب الأوكرانية.