البحرية البريطانية تشارك في مناورات المحيط الهادئ للمرة الأولى

20-11-2022

البحرية البريطانية تشارك في مناورات المحيط الهادئ للمرة الأولى

شاركت سفينة دورية بريطانية وللمرة الأولى في مناورات عسكـرية اعتيادية لسـلاحي البحرية الياباني والأمريكي في المحيط الهادئ، وفق ما ذكرته السلطات البريطانية، السبت، «أ ف ب».

وانضمت السفينة «إتش إم إس سبيّ» إلى المناورات التي استمرت عشرة أيام، وركزت على الاستجابة المشتركة لهجـمات مسـلحة، بهدف اختبار جاهزية الدول المشاركة، حسب ما جاء في بيان للبحرية الملكية البريطانية.

وشارك في المناورات المعروفة باسم «كين سورد» 36 ألف عسـكري و30 سفينة و370 طائرة، تنتمي بشكل رئيسي إلى اليابان والولايات المتحدة، غير أن أستراليا وكندا والمملكة المتحدة انضمت أيضاً للتدريبات.

وقالت اللفتنانت كوماندر بريدجت ماكني، الضابطة التنفيذية المسؤولة عن السفينة: إنه بالنسبة لطاقم «إتش إم إس سبي»، أتاحت فرصة المشاركة في مناورات «كين سورد 23» فرصاً لا تحصى لتعزيز تطوير قدراتنا على العمل سوياً، ومواصلة علاقة عملنا الرائعة مع سـلاح البحرية في قوات الدفاع الذاتي اليابانية والعديد من الحلفاء والشركاء الآخرين، المشاركين في التمارين.

وأجريت مناورات «كين سورد» للمرة الأولى في 1985 وتمارين العام الحالي هي الـ16.

والسفينة «سبي» إحدى سفينتي دورية تابعتين لسلاح البحرية البريطاني نشرتا في مهمة طويلة الأمد في منطقة الهند- آسيا- المحيط الهادئ، في إطار تزايد تركيز المملكة المتحدة على المنطقة.

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