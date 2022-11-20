القبض على عدد من الشبَّان بتهمة التحرش بالطالبات أثناء خروجهن من المدارس

20-11-2022

القبض على عدد من الشبَّان بتهمة التحرش بالطالبات أثناء خروجهن من المدارس

أثناء قيام دورية من قسم شرطة الحميدية في حماة بالمهام الموكلة إليها في قمع الظواهر المخلة بالآداب بالأماكن العامة في حي الفيحاء قامت بتوقيف عدد من الشبان، وهم المدعوين (ساري . س) و(عبد الباسط . ك) و(حمزة . م) و(عمر . ي) و(حسين . ح) و(علي . ح) و(محمد . ن)  وذلك لإقدامهم على التجوال بالأماكن العامة والتلفظ بكلمات مسيئة وغير أخلاقية والتجمع أمام أبواب مدارس الفتيات في مدينة حماة والتحـ.رش بالطالبات أثناء خروجهن من المدارس.

نظم الضبط اللازم بحقهم وتم تقديمهم إلى القضاء

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