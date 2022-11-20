تركيا تكشف تفاصيل العملية العسكرية شمال سوريا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، حول عملية (المخلب-السيف) التي بدأتها تركيا ضد «التنظـيمات الإرهابـية» شمالي سوريا والعراق: «سنواصل محاسبة الذين استهدفوا أمن بلادنا وأمتنا مثلما حاسبناهم من قبل».

وأضاف أكار: «الملاجئ والمخابئ والكهوف والأنفاق والمخازن التابعة للإرهابيين (حـ.ـزب العمال الكردستاني)، جرى تدميرها بنجاح كبير، وجرى استهداف (مقرات قيادة التنظـيم) الإرهـ.ـابي بضربة مباشرة وقاتلة».

وشن الطيران الحربي التركي أكثر من 20 غارة، على مواقع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وقالت مصادر في وزارة الدفاع التركية، أن الجيش التركي دمر قواعد إرهابية نتيجة العملية الجوية في شمال العراق وسوريا والتي نفذت فجر الأحد.

وبحسب القناة شارك في العملية أكثر من 50 طائرة و 20 طائرة بدون طيار.

ونشرت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، تسجيلاً مصوراً لقصف مواقع «قسد شمال سوريا».

كما نشرت، أمس السبت، صورة لما بدا أنها طائرة تقلع لتنفيذ غارة في شمال سوريا، وكتبت تعليقات على الصورة يقول: «حان وقت الحساب».

وبدأت تركيا شن غاراتها على شمال سوريا والعراق بعد أيام من تفجير ميدان «تقسيم» الذي تسبب في مقتل 6 على الأقل وإصابة 81 آخرين.

يذكر أن «حزب العمال الكردستاني» نفى أي علاقة له بالتفجير المذكور.