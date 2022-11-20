ريشي سوناك يؤكد من كييف مواصلة دعم أوكرانيا حتى تحقق السلام

تعهّد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في أول زيارة له إلى كييف مواصلة بلاده دعم أوكرانيا، وأعلن تزويدها حزمة كبرى من منظومات الدفاع الجوي وذلك في خضم احتفال الأوكرانيين باستعادة مدينة خيرسون الجنوبية.

وقال سوناك في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “أنا هنا اليوم لأقول إن المملكة المتحدة ستواصل دعمكم. سنقف بجانبكم حتى تحقّق أوكرانيا السلام والأمن الذي تحتاج إليه وتستحقه”.

وأعلن سوناك عن حزمة جديدة من الدفاعات الجوية بقيمة 50 مليون جنيه استرليني (60 مليون دولار).

تشمل الحزمة وفق رئاسة الحكومة البريطانية “125 مضادا للطائرات وقدرات تكنولوجية لتمكين البلاد من التصدي للمسيّرات الفتاكة التي زوّدت بها إيران (روسيا)، بما في ذلك عشرات من الرادارات والقدرات الإلكترونية المضادة للمسيّرات”.

يأتي ذلك في أعقاب حزمة تضم أكثر من ألف صاروخ مضاد للطائرات كانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت عنها في وقت سابق من الشهر الحالي.

وتوجّه سوناك إلى الرئيس الأوكراني بالقول إن “شجاعة الشعب الأوكراني مصدر إلهام للعالم”.

وكان سوناك، أجرى الأسبوع الماضي محادثة هاتفية مع زيلينسكي، ناقشا خلالها استمرار دعم لندن لكييف، بما في ذلك توفير 1000 صاروخ جديد.

وتعدّ المملكة المتحدة من أقوى الداعمين الغربيين لأوكرانيا في حربها مع روسيا، إذ قدمت لكييف ما يقدر بنحو 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار) في شكل مساعدات عسكرية.