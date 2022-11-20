مجلس حقوق الإنسان الروسي يدعو لتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم القوات الأوكرانية

دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للرئاسة الروسية، إلى إجراء تحقيق دولي في جرائم المسلحين الأوكرانيين ومن يقاتل معهم، كما دعا إلى تشكيل لجنة دولية لهذا الغرض.

وجاء في بيان صدر عن المجلس: "يعلن أعضاء لجنة العلاقات مع المنظمات الدولية التابعة لمجلس حقوق الأنسان الروسي، عن الانضمام إلى نداءات الأمم المتحدة لإجراء تحقيق شامل في حادثة إعدام أسرى الحرب الروس من قبل القوات الأوكرانية وتقديم الجناة إلى العدالة".

ونوه البيان، بأن تصريحا مماثلا صدر عن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق.

وأشار البيان، إلى أن لجنة التحقيق الروسية تحقق في وقائع قتل العسكريين الروس وسوء معاملة أسرى الحرب من جانب أوكرانيا، ولكن "بدون دعم من المجتمع الدولي لحقوق الإنسان، قد يفلت القتلة من العقاب، وقد يستمر ارتكاب مثل هذه الجرائم".

ووجه أعضاء المجلس الروسي نداءهم، إلى الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وذكروا أنهم يتحفظون على توجيهه إلى السياسيين الأوروبيين لأنه قد يتم تجاهله من جانبهم.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف أعدمت أكثر من 10 أسرى حرب من الجنود الروس، في جريمة صورها المجرمون ونشروها دون إخفاء وجوههم.

وأكدت أن "الفيديو المنشور لهذه المذبحة الجماعية بحق الأسرى الروس العزل، يؤكد طبيعة نظام كييف الوحشية بقيادة زيلينسكي ومن يدافعون عنه ويدعمونه".

المصدر: نوفوستي