العوامة أشهر حلويات الفقراء بـ 14 ألف ليرة

ارتفعت بشكل متسارع أسعار الحلويات الشعبية البسيطة (العوامة والمشبك والأصابع) التي كانت الملاذ الأوحد للعلائلات الفقيرة، في ظل ارتفاع أسعار الحلويات العربية (مبرومة،بلورية،بقلاوة) فبعد أن كان كيلو “العوامة” يتراوح (حسب المنطقة) بين الأحياء الشعبية والمدينة 6 – 8 آلاف ليرة، فقد قفز سعرها اليوم إلى 14 ألف ليرة، أمام حسرة واستغراب أصحاب الدخل المحدود الذين وقفوا عاجزين عن شراء أي نوع من الحلوى التي كانت في وقت سابق بمتناول الجميع.

وأكد بائع حلوى(العوامة والمشبك والأصابع) أن تكلفة الإنتاج خلال الآونة الأخيرة زادت بشكل لافت، حيث ارتفع سعر السكر وزيت القلي والغاز والذي يتم تأمينه من السوق السوداء، مبيناً أن المبيعات اليوم في حدودها الدنيا والإقبال على الشراء ضعيف، علماً أن المبيعات كانت أكثر من جيدة عندما كان سعر المادة رخيصاً والجميع قادر على الشراء.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالقنيطرة حمدي العلي أوضح أن أسعار الحلويات يتم تحديدها وفق أسعار المواد ومستلزمات الإنتاج الداخلة بالصناعة لأي مادة، مبيناً أن القنيطرة تفتقر لمعامل أو ورشات لصناعة الحلو، ويقتصر الأمر على الحلويات البسيطة والشعبية.

وأضاف: سيتم توجيه دوريات حماية المستهلك للوقوف على التكلفة الحقيقية للحلويات الشعبية ومنها (العوامة والمشبك والأصابع والهريسة وغيرها) لتحديد سعرها بدقة، وإلزام البائعين بالتسعيرة وكل مخالف ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية.



الوطن