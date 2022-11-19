المقداد في الهند

التقى وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، نائب الرئيس الهندي، جاغديب دانخار، خلال زيارة يجريها إلى الهند، بدأها الخميس، وتستمر حتى الاثنين المقبل.

وسائل إعلام رسمية أوضحت أن «المقداد بحث مع دانخار آخر مستجدات المنطقة»، مؤكداً «أهمية التواصل والتنسيق المتبادل في المواقف التي تهم البلدين».

من جهتها، أوضحت وكالة الأنباء الهندية أن «الجانبين حددا مجالات التعاون الثنائي الرئيسة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والأدوية والأسمدة، والطيران المدني والتدريب المهني».

كما جرى الإعلان عن 200 منحة دراسية للطلاب السوريين في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الدراسة في الهند خلال 2022، بالإضافة إلى افتتاح مخيم ثانٍ لتركيب الأطراف الصناعية في دمشق، بمناسبة الذكرى الـ153 لميلاد المهاتما غاندي.

وحضر اللقاء من الجانب السوري أيضاً، رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، فادي الخليل، والسفير السوري في الهند، بسام الخطيب، ومسؤولون آخرون.

وفي شباط الماضي، وقّع المقداد بحضور سفير الهند في سوريا، ماهيندر سينغ كانيال، اتفاقية ضمت بموجبها سوريا إلى “التحالف الدولي للطاقة الشمسية”، وهو تنظيم حكومي دولي تقوده الهند، جرى الإعلان عنه لأول مرة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في باريس 2015.

وفي أيلول 2021، التقى المقداد نظيره الهندي، سوبرامنيام جاي شانكار، على هامش اجتماعات الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة بمدينة نيويورك الأمريكية.