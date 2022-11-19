عشائر في الحسكة تدعو إلى مقاطعة اجتماع تنظمه قسـد

أصدرت عدة تجمعات عشـائرية في كل من مدينتي الحسكة والقامشلي بيانات تدعو لمقاطعة اجتماع للعشائر في شمال وشرق سوريا دعت إليه "قـسد" بدعم من الأميركيين في 20 من الشهر الجاري، في مدينة الحسكة.

و عقد اجتماع في مدينة القامشلي، لمجلس الشيوخ والقبائل في محافظة الحسكة، خرج عنه بيان جاء فيه أنّه "يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللوجستية لعقد ملتقى للعشائر والقبائل في سوريا على أرض محافظة الحسكة لتحقيق هدف إعلامي خبيث".

وأوضح البيان أن الهدف الخبـيث هو "إظهار تأييد العشـائر والقبائل للمحتل الأميركي، إدراكاً منه للدور المهم الذي تلعبه العشائر والقبائل في ترجيح كفة الصراع على مستقبل المنطقة".

وأكد المجلس في البيان، أن "هدف هذا الملتقى هو تقويض جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الضامنة لصيغة أستانا، لحل الأزمة السورية في أسرع وقت ممكن، مع التأكيد على رفض عقد هذا الملتقى، وأي ملتقى آخر لا يعقد تحت علم الجمهورية العربية السورية".

واعتبر البيان، أن " كل من يحضر هذا الملتقى خائناً ومساهماً في المخطط الصهيوأميركي الداعم للمشروع الانفـصالي في الجزيرة السورية".

وأكد شيوخ العشائر والوجهاء أن " العشـائر تدرك محاولات المحتـلين استقطاب بعض الأزلام والنكرات ومنحهم ألقاب شيوخ ووجهاء العشائر بهدف تشتيت ولاء أبناء القبائل بعد أن رأى المحـتل الأميركي ما رأى من الهجمات الصـاروخية على قواعده غير الشرعية ومواجهة دورياته من قبل أبناء القبائل والعشائر الشرفاء".

يذكر أنّ أهالي حي الهلالية في القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة تظاهروا، قبل أيام، ضد "قـسد" وممارساتها بحق الأهالي، بعد استيلاء مسلـحيها على عدد من المنازل التي تعود ملكيتها للأهالي.

وبسبب سيطرة "قـسد"، تشهد كل من دير الزور والحسكة ومنبج احتـجاجات متواصلة، تنديداً بقرارات "الإدارة الذاتية"، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وعدم وجود أي مشاريع تنموية تتناسب مع الواردات التي تحققها "الإدارة الذاتية" والدعم الأميركي والغربي المادي لها، بذريعة تنمية المنطقة.