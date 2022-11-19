النفط يسجل ثاني خسارة أسبوعية

سجل النفط خسارته الأسبوعية الثانية على التوالي، بعد أن تراجع في آخر تداولات الأسبوع، الجمعة، بفعل مخاوف إزاء تراجع الطلب في الصين، والمخاوف من إجراءات الزيادة بمعدلات الفائدة في الولايات المتحدة.

وساهم ارتفاع الدولار الأمريكي، الذي يجعل النفط أعلى سعراً بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، في تراجع أسعار الخام.

وسجل خاماً القياس خسائر أسبوعية قوية، حيث خسر برنت نحو 9 %، وتراجع خام غرب تكساس الأمريكي بنحو 10 % خلال الأسبوع.

وبلغ سعر مزيج برنت عند التسوية، الجمعة، 87.62 دولار للبرميل منخفضا بواقع 2.16 دولار، أي بنسبة 2.4 %، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.08 دولار للبرميل متراجعاً 1.56 دولار تمثل 1.9 %.

وشهدت السوق بالنسبة للخامين تحولا بطرق تظهر تراجع المخاوف بشأن الإمدادات.

واقترب الخام من مستويات قياسية مرتفعة في وقت سابق من العام، حيث عززت أزمة أوكرانيا تلك المخاوف.