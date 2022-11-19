أذربيجان تستعد لفتح سفارة لها في إسرائيل

19-11-2022

أذربيجان تستعد لفتح سفارة لها في إسرائيل

تستعد أذربيجان لفتح سفارة لها في إسرائيل بعد أن وافق برلمان الدولة السوفيتية السابقة، الجمعة، على اقتراح بذلك.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن "البرلمان الأذربيجاني اتخذ قرارا تاريخيا بفتح سفارة في تل أبيب"، دون تحديد تاريخ لذلك.

ورحب رئيس الوزراء المنتهية ولايته، يائير لبيد، بهذه الخطوة قائلا إن "أذربيجان شريك مهم لإسرائيل وموطن لواحدة من أكبر الجاليات اليهودية في العالم الإسلامي".

وأضاف أن قرار فتح سفارة يعكس عمق العلاقة بين الجانبين، لافتا إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة جهود الحكومة الإسرائيلية لبناء جسور دبلوماسية قوية مع العالم الإسلامي.

ولدى حكومة الاحتلال سفارة في العاصمة الأذربيجانية باكو، بينما افتتحت أذربيجان مكتبا تجاريا في تل أبيب خلال شهر تموز 2021 ومكتبا للسياحة في آذار 2022.

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