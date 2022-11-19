لقاء قصير يجمع كامالا هاريس مع الرئيس الصيني.. ماذا قالت؟

التقت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس اليوم السبت، الرئيس الصيني شي جين بينج لفترة وجيزة خلال قمة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في بانكوك، حسبما أعلن مسؤول في البيت الأبيض، بعد أقل من أسبوع على لقاء بين الزعيم الصيني ونظيره جو بايدن.

وأشارت هاريس خلال اللقاء إلى الرسالة الهامة التي أكد عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماعه في 14 نوفمبر مع الرئيس الصيني وهي "أنه يجب أن نبقي على خطوط الاتصال مفتوحة لإدارة المنافسة بين بلدينا بمسؤولية".

والتقى الرئيس الصيني شي جين بينج، نظيره الأمريكي جو بايدن الإثنين خلال قمة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في بانكوك.

ونقل بيان صادر عن وزير الخارجية الصيني عن الرئيس شي جين بينج قوله إنه لا يمكن استخدام الأسـلحة النـووية ولا يمكن خوض حـروب نـ. ـووية في أوكرانيا، وذلك خلال نقاش مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حول الحرب الأوكرانية في اجتماعهما يوم الاثنين بإندونيسيا.

وكشفت الصين عن مقترح لحل أزمة تايوان، خلال لقاء الرئيس الصيني شي جين بينج مع نظيره الأميركي جو بايدن، وقال وزير الخارجية الصيني في بيان، إن شي أبلغ بايدن أن بكين ستؤيد اقتراح "دولة واحدة ونظامان" مع تايبيه، وستبذل كل الجهود من أجل "إعادة التوحيد السلمي" مع تايوان.

وأضاف البيان أن "الرئيس الصيني أثار قانون مناهضة الانفصال في البلاد خلال محادثاته بشأن تايوان مع بايدن".