منذ 12 يوماً قطيع أغنام يسير دائريا دون معرفة سببب!!

في ظاهرة نادرة وغريبة، ظهر قطيع من الأغنام يتجول بشكل دائري دون توقف لمدة 12 يومًا بمزرعة في الصين دون معرفة السبب وراء ذلك.

وأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة الأغنام وهي تتجول في حركة مستمرة في اتجاه عقارب الساعة داخل حظيرة تقع في مدينة بوتو، شمال الصين.

وتسببت هذه اللقطات في حيرة الأشخاص وارتباكهم في محاولة لفهم هذا السلوك الغريب الذي انتهجته الأغنام، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

من جانبها، قالت مياو صاحبة المزرعة إن الأمر بدأ ببضعة خراف فقط قبل أن ينضم إليها آخرون من القطيع، ويمكن رؤية مئات الأغنام التي تتبع بعضها البعض في دائرة.

ومن غير المعروف ما الذي جعل الأغنام تتصرف بهذه الطريقة، حيث يوجد في المزرعة 34 حظيرة مخصصة للأغنام، إلا أن الأغنام الموجودة في الحظيرة 13 فقط هي التي تحركت بهذا الشكل. / ديلي ميل البريطانية