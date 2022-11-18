القبض على شخصين يسرقان الحطب في حماه

18-11-2022

القبض على شخصين يسرقان الحطب في حماه

من خلال المتابعة والتدقيق بالمعلومات الواردة إلى شرطة ناحية كفر زيتا بريف حماه حول إقدام عدد من الأشخاص بالتعـدي على الأراضي الزراعية المجاورة للناحية وقص أشجار الفستق الحلبي وسرقتها، ونتيجة المراقبة والبحث تمكن عناصر شرطة الناحية من إلقاء القبض على شخصين بالجـ.رم المشهود ضمن أحد الأراضي أثناء قيامهما بقص الأشجار بقصد سرقة الحطب ويدعيان (يوشع . ج) و(سليمان . م) وضبط بحوزتهما كمية كبيرة من الحطب وثلاث منـ.اشر يدوية تم التحرز عليها أصولاً ،وبالتحقيق معهما اعترفا بقص الأشجار وسرقة الحطب بقصد بيعه، وبتدقيق وضعهما عثر بحق المقبوض عليه الثاني على إذاعة بحث بجـ.رم المخدرات. 

تم تنظيم الضبط اللازم بحقهما ومازالت التحقيقات مستمرة لكشف جميع المتورطين بالقضية وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص أصولاً.

وزارة الداخلية السورية

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