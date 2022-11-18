مصر تطفئ أنوار القاهرة لتضيء أوروبا!

تحدث صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، عن الإجراءات الحكومية في مصر لتوفير مزيد من الغاز الطبيعي لأوروبا عن طريق تقليل استهلاك الطاقة محليا.

وأوضحت في تقرير نشرته، “أن الحكومة المصرية بدأت حملتها لتقليل استهلاك الكهرباء محليا في الصيف من خلال تقليل الإضاءة في بعض الشوارع والميادين وغيرها من الأماكن العامة، وكذلك داخل المحال التجارية وجميع البنايات الحكومية”.

ووفقا للصحيفة، “استهدفت الحكومة بهذه الخطوة تقليل استهلاك الغاز الطبيعي اللازم لتوليد الكهرباء بنسبة 15%، وشحن الفائض إلى المشترين في أوروبا الذين يدفعون أعلى الأسعار في مقابل الغاز الطبيعي المسال”.

وأشارت إلى أنه في منطقة وسط البلد بالقاهرة، أصبحت البنايات الحكومية ومراكز التسوق ملزمة بخفض إضاءة الواجهات، وتعديل درجات حرارة مكيفات الهواء، كما أمرت السلطات بإطفاء الأضواء الكاشفة في الملاعب الرياضية مساءً.

وأشارت الصحيفة إلى أن القاهرة أعلنت عن خططها لتقليل استهلاك الطاقة في آب المنصرم، حتى تتمكن من تصدير كميات أكبر إلى أوروبا التي تبحث عن مورد جديد، كما ترى الحكومة المصرية أن فرصة تصدير مزيد من الغاز إلى أوروبا قد تساعد في زيادة احتياطها من النقد الأجنبي.