القبض على سارق أدوات كهربائية من مستودع بجبلة

ادعى إلى مركز الأمن الجنائي في جبلة صاحب مستودع لبيع الأدوات الكهربائية المنزلية بتعرض مستودعه للسرقة من قبل شخص مجهول والمسروقات هي / 15 / شاشة تلفاز، و/ 5 / مبردات مياه، و/ 4 / قطع غيار للمكيفات.

ونتيجة المتابعة والبحث تمكن المركز من معرفة الفاعل وقام بإلقاء القبض عليه، وتبين أنه يدعى (أحمد . ق) وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه ليلاً على سرقة الأدوات الكهربائية من المستودع المذكور عن طريق تسلق النافذة الخلفية له، ثم باعها لأشخاص آخرين وقام بشراء مصاغ ذهبي بقيمة خمسة ملايين ليرة سورية من ثمن المسروقات وصرف باقي المبالغ على حاجاته الشخصية.

وبدلالته تم استرداد المصاغ الذهبي وإيداعه لدى مصرف سورية المركزي واسترداد كامل المسروقات والتي قدرت قيمتها بأكثر من أربعين مليون ليرة سورية وسلمت إلى مالكها أصولاً، وبالتوسع بالتحقيق معه من قبل فرع الأمن الجنائي في اللاذقية اعترف بارتكاب عدة حـ.وادث سرقة من عدة مستودعات في منطقة جبلة بنفس الطريقة عن طريق التسلق، والمسروقات هي ( 7 شاشات تلفاز و5 مبردات مياه وفرني غاز منزلي، و4 أكياس سكر بوزن 200 كغ ) وقيامه في العام ٢٠٢١ بسرقة مواد من مشغل الخياطة الذي كان يعمل به وسرقة عدة محال تجارية أيضاً.

وبدلالته تم استرداد كامل المسروقات وقدرت قيمتها بأكثر من عشرين مليون ليرة سورية وسلمت إلى صاحبها أصولاً وسيتم تقديمه للقضاء المختص.

وزارة الداخلية السورية