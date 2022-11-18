انطلاق الحملة الوطنية للتقصي عن السرطان في حمص

في إطار خطته الاستراتيجية، يُطلق البرنامج الوطني للتحكم بالسرطان من 19 تشرين الثاني 2022 إلى 10 كانون الثاني 2023 الحملة الوطنية للتقصي عن السرطان في محافظة حمص، ويسعى البرنامج إلى تقديم خدمات الفحص المجانية لـ 11016 شخصاً عن كل نوع من أنواع السرطان "الثدي، عنق الرحم، البروستات".

وبالتعاون مع محافظة حمص ومختلف الوزارات والجمعيات الأهلية بالمحافظة، تستعد 12 منطقة صحية في حمص لاستقبال السيدات اللواتي بلغن 40 عاماً فما فوق للقيام بالتصوير الشعاعي للثدي "ماموغرام" والسيدات المتزوجات ابتداءً من 21 عاماً فما فوق لإجراء لطاخة عنق الرحم والرجال البالغين 50 عاماً فما فوق لإجراء سحب الدم لفحص البروستات.

ولتحقيق أهداف هذه الحملة والوصول إلى العدد التقريبي المستهدف، تم خلال الفترة الماضية تأمين مختلف المستلزمات الطبية والتقنية ووسائل النقل، وإقامة عدة ورشات عمل للكوادر الطبية والفنية للقيام بإجراءات الفحص وفقاً لبروتوكول المسح الموحد الذي تقدمت به اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان في سورية واعتمدته وزارة الصحة.

في هذا الاطار، تستقبل المشافي العامة جميع المواطنين الراغبين بإجراء الفحص يومياً من 8:30 صباحاً إلى غاية 3 ظهراً عدا يوم الجمعة وأيام العطل، وعدد المشافي 9 وهي: الباسل بكرم اللوز، الباسل بالزهراء، ابن الوليد، المخرم، تلكلخ، مشفى جامعة البعث، المشفى العسكري، مشفى فرزات أيوب الجامعي. كما ستشارك مراكز طبية خاصة في الحملة وهي: مركز د. عصام بريجاوي، مركز د. رامز الخضر، الجمعية الخيرية الإسلامية، مركز د. غسان أشخان، مركز بشير حديدي، علماً أن هذه المراكز ستقدم خدمة فحص الماموغرام فقط وهي مجانية أيضاً.

وستقوم العيادات الطبية المتنقلة الأربع بالتنقل بين جميع مناطق وبلدات أرياف المحافظة وهي: القبو، الرقامة، الرستن، تلبيسة، المخرم، جب الجراح، المشرفة، حسياء، القصير، شنشار، الفرقلس، قطينة، تدمر، صدد، القريتين، حيث ستٌقدم جميع الفحوصات اللازمة، ومن أجل استفادة جميع الأهالي، تم تخصيص وسائل نقل مجانية لنقل المواطنين القاطنين في أماكن بعيدة من أماكن تجمعات محددة إلى العيادات الطبية المتنقلة ثم يتم اعادتهم بعد اجراء الفحوصات.

من جهة ثانية، تم وضع مركز مرجعي في مشفى الشهيد عبد القادر شقفة لقراءة صور الماموغرام وفحص مخبري للدم للكشف عن سرطان البروستات وفي مديرية الصحة، تم انشاء مركز مرجعي لقراءة لطاخة عنق الرحم وقراءة الخزعات والتشريح المرضي". إلى جانب ذلك، ستستقبل 4 مستشفيات الحالات المشتبهة بإصابتها وهي: الشهيد عبد القادر شقفة، الباسل بكرم اللوز، فرزات أيوب، الهيئة العامة للمشفى الوطني.

ويقف خلف سير عمل الحملة في حمص، كوادر طبية مختصة وفنيون مختصون في الأشعة ومجموعة كبيرة من المتطوعين ومدخلي البيانات وفريق مختص بجميع العينات وهو من مديرية صحة حمص، وبتظافر جهود جميع الجهات الحكومية.