تركيا تكشف معلومات جديدة عن تفـجير إسطنبول!

صرح وزير الداخلية التركي “سليمان صويلو”، “بأن الأوامر بشأن الحادث الإرهابـي في إسطنبول صدرت من مدينة منبج السورية، وأنه خلال هذا العام، تم إحباط 18 تفجيراً انتحـارياً”.

وأضاف أن “معركة أنقرة ضد الإرهـاب مستمرة، وحيثما وجد مصدر للإرهـاب يتم تدميره”.

يذكر أن الانفـجار الأخير، وقع الأحد الماضي، في شارع الاستقلال القريب من ميدان تقسيم الشهير في إسطنبول، وأسفر عن 6 قـتلى وأكثر من 81 مصابا.

وأعلنت السلطات التركية: ” إن الانفجار نجم عن وضع قنـبلة في الموقع من قبل سيدة تحمل الجنسية السورية، وهي على صلة بحزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية غير المعترف بها من قبل الحكومة السورية”.

في وقت سابق، توعد الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” بالمحاسبة لمنفذي التفـجير، قائلاً: “أن منفذيه سينالون العقاب الملائم”.

وفي السياق، أفاد الصحافي “عمر كايد” من إسطنبول، إن هناك مخاوف في تركيا من أن يكون انفـ.ـجار “شارع تقسيم”، مقدمة لسلسلة تـ.ـفجيرات مع قرب الانتخابات.

يشار إلى أن الولايات المتحدة صنفت حزب “العمال الكردستاني” كمنظمة إرهـابية، لكنها تحافظ على شراكة مع مجموعة وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا حتى في الوقت الذي تزعم فيه تركيا أن الجماعتين على ارتباط وثيق.