وفاة 21 فلسطينياً إثر حريق بمبنى سكني في غزة

لقي 21 فلسطينياً مصرعهم، الخميس، إثر اندلاع حريق كبير في مبنى سكنية بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، فيما تم إعلان الحداد رسمياً على أرواح الضحايا اليوم الجمعة.

وقال الدفاع المدني بغزة، في بيان: "تم انتشال 21 جثة من داخل البناية السكنية التي اندلع فيها الحريق بمعسكر جباليا، وتم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع".

وصرحت وزارة الداخلية بالقطاع، بأن التحقيقات الأولية في الحادث تشير إلى وجود مادة البنزين مخزنة بكمية كبيرة داخل المنزل، ما أدى إلى اندلاع الحريق بشكل هائل ووقوع عدد من حالات الوفاة".

ولفتت إلى أنه "لا زالت قوات الشرطة والدفاع المدني وطواقم الأدلة الجنائية تواصل متابعتها وتحقيقاتها في هذا الحادث الأليم".

وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام صوراً لقوات كبيرة من طواقم الدفاع المدني والشرطة أثناء تعاملها مع الحريق الكبير، مع تأكيدها على وجود عدد من الوفيات والإصابات".

من جانبه، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة "يوم حداد وطني" على أرواح الضحايا، تنكس فيه الأعلام على المؤسسات الرسمية كافة.

جاء ذلك وفق بيان للمتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".