أردوغان ونتنياهو يتفقان على بدء عهد جديد

18-11-2022

أردوغان ونتنياهو يتفقان على بدء عهد جديد

قالت وسائل إعلام إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المكلَّف بنيامين نتنياهو أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الخميس

وذكر مكتب "نتنياهو" أن المكالمة استمرت حوالي 12 دقيقة، حيث اتفق فيها الرئيسان على على التعاون "من أجل بدء عهد جديد في العلاقات بين الدولتين".

وأعرب نتنياهو  عن تعازيه  لمقتل مواطنين أتراك في الهجوم الذي ضرب إسطنبول قبل أيام، في المقابل عزّا أردوغان بمقتل "إسرائيليين" في هجوم نفذه فلسطيني في محيط مستوطنة أرئيل شمال الضفة الغربية، بحسب بيان المكتب.

وكان أردوغان من بين رؤساء الدول الذين هنأوا نتنياهو بفوز في الانتخابات "الإسرائيلية الأخيرة، رغم أنها ستفضي إلى أكثر حكومة يمينية في تاريخ الكيان المحتل، بوصف مراقبين.

وشهدت الأشهر الأخيرة خطوات تركية نحو إعادة العلاقات مع دولة الاحتلال بعد فترة من التوتر في السنوات السابقة، كان أخرها تعيين السفير شاكر أوزكان في "تل أبيب".

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