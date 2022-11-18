تقرير يكشف مفاجأة صادمة عن المسيرات الإيرانية !

أفادت معلومات استخبارية نشرتها “وول ستريت جورنال” أن غالبية قطع الطائرات المسيرة الإيرانية التي أسقطت في أوكرانيا يتم تصنيعها داخل شركات في الولايات المتحدة وأوروبا ودول حليفة أخرى.

وقال التقرير إن المسيرات الإيرانية التي لعبت دوراً متنامياً في الحرب الأوكرانية، يتم تصنيعها من قبل شركات أمريكية وأوروبية، والمفارقة أنها جاءت بالتزامن مع تصاعد العقوبات الغربية على إيران والشركات المشاركة في إنتاج هذه الطائرات.

وكانت المعلومات الجديدة صادمة للمسؤولين الغربيين , والأمريكيين على وجه التحديد، بحسب التقرير الذي نشرته “وول ستريت جورنال” خصوصاً أن ثلاثة أرباع مكونات هذه الطائرات المسيرة التي أسقطت في أوكرانيا أمريكية الصنع.

وتوصلت الاستخبارات الأوكرانية إلى هذه النتائج، بعد التحقق من قطع هذه الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها، ومنها طائرة إيرانية من طراز “مهاجر-6، مؤكدة أن أكثر من 100 مكون تقني يتم تصنيعه في شركات مقرها الولايات المتحدة واليابان.

كما أن عدسة الأشعة تحت الحمراء “التلسكوبية” عالية الدقة المستخدمة في “مهاجر –6” للمراقبة مطابقة لنموذج صنعته شركة “أوفير أوبترونيس سولوشين الإسرائيلية”، بالإضافة إلى مجموعة من المكونات الإلكترونية تم تصميمها من قِبل شركة مملوكة لألمانيا.

وحول مصدر هذه القطع، أشار تقرير الصحيفة إلى أدلة قدمها معهد “العلوم والأمن الدولي”، على أن الشركات الصينية تزود إيران بنسخ من السلع الغربية لإنتاج الطائرات القتالية من دون طيار.

هذه النتائج دفعت الحكومة الأمريكية إلى إجراء تحقيق فوري، وفق الصحيفة، ولكن المسؤولين عن الرقابة على الصادرات في الولايات المتحدة والشركات التي صنعت أجزاء الطائرات لم يتمكنوا من تأكيد مصدر المكونات.

كما رفضت سفارات اليابان ألمانيا و”إسرائيل” والصين في الولايات المتحدة التعليق على الأمر.