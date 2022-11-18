رئيس الاحتلال يزور دولتين عربيتين قريباً

من المقرر أن يزور رئيس الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، مملكة البحرين، بدعوة من ملكها حمد بن عيسى آل خليفة، قبل أن يزور الإمارات في اليوم التالي.

وذكر مكتب رئيس الاحتلال أن هرتسوغ سيقوم بجولته الخليجية خلال الفترة من 4 إلى 5 كانون أول المقبل 2022، حيث يلتقي ملك البحرين، ثم يسافر في اليوم التالي إلى أبوظبي، حيث يلتقي رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويحضر مناظرة حول الفضاء.

وإضافة إلى لقائه ملك البحرين، من المقرر أن يلتقي هرتسوغ في المنامة المسؤولين الحكوميين وأعضاء الجالية اليـ.ـهودية، كما يزور مجلس التنمية الاقتصادية البحريني مع ممثلي الأعمال الإسرائيلية.

ويوم الإثنين 5 كانون الثاني، يتوجه هرتسوغ إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث يحضر "مناظرة الفضاء في أبوظبي"، ويلتقي برئيس الدولة الإمارات المتحدة، وسيكون هذا رابع اجتماع لهما منذ تولي هرتسوغ منصبه.