بيان أمريكي حول هجوم صاروخي في سوريا

أصدرت القيادة المركزية الأمريكية بياناً فجر الجمعة، تعلن فيه تعرض قاعدة تابعة للتحالف الدولي لهجوم صاروخي في سوريا.

وقال البيان إن الصواريخ استهدفت قاعدة "القرية الخضراء" في شمال شرق سوريا عند الساعة 9:32 من يوم الخميس، دون أن تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار في القاعدة أو الممتلكات التابعة للتحالف الدولي.

وأشار البيان الذي عنون بـ "هجوم صاروخي فاشل" إلى أن القوت الأمريكية تحقق في الحادث.

وفي تعليقه على الهجوم، قال المتحدث باسم القيادة الكولونيل جو بوتشينو إن "هذه النوع من الهجمات يعرض قوات التحالف والسكان المدنيين للخطر، ويقوض الاستقرار والأمن الذي تمّ تحقيقه بشق الأنفس في سوريا والمنطقة".

يشار إلى أن القاعدة المذكورة تتواجد في حقل العمر النفطي الذي يقع ضمن الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور، وغالباً ما تقع هجمات على القاعدة، والتي يتهم الأمريكيون جماعات موالية لإيران بالوقوف خلفها.

وكان آخر هجوم صـاروخي تعرضت له القاعدة ذاتها في 22 من شهر تشرين أول الماضي، عندما أعلنت مراصد محلية عن سماع دوي انفجارات في القاعدة عقب هجمات صاروخية.

