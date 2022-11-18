18-11-2022
إلقاء القبض على شخصين يمتهنان السرقة وسـلب الأجهزة الخليوية في حلب
قام قسم شرطة الشعار في حلب وبمساعدة أهالي الحي بإلقاء القبض على شخصين لقيامهما بضـ.رب أحد المواطنين وسـلبه جهازه الخليوي، وأثناء إلقاء القبض عليهما قام أحدهما برمي قنـبلة حـربية وتفجيرها لمنعهم من إلقاء القبض عليه واقتصرت الأضرار على الماديات، وبالتحقيق مع المقبوض عليهما اعترفا بإقدامهما على ارتكاب ست عمليات سـ.لب أجهزة خليوية من المواطنين بعد إشهار قنـ.بلة عليهم وترويعهم كما اعترفا بارتكاب ثلاثة عشر عملية سرقة للمنازل بالاشتراك مع أشخاص آخرين ، تم إلقاء القبض على بعضهم ولازال البحث مستمر عن البعض الآخر.
تم استرداد الأجهزة الخليوية المسلوبة وبعض المسروقات، وسيتم إعادتها إلى أصحابها أصولاً وتقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.
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