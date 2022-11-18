18-11-2022
مجلس الوزراء : غراس حمضيات مجاناً وقروض متضرري اللاذقية ببرنامج دعم أسعار الفائدة
وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تكليف وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي لتشميل القروض الممنوحة للفلاحين الذين تضررت منشآتهم في محافظة اللاذقية نتيجة الظروف الجوية الاستثنائية التي حصلت في 25 من حزيران الماضي لهذا العام لإعادة هيكل البيوت البلاستيكية ببرنامج دعم أسعار فائدة القروض ووضع الآلية التنفيذية المناسبة لذلك.
كما وافق المهندس عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتقديم دعم للفلاحين والمزارعين الراغبين بإعادة إعمار بساتينهم ، من خلال برنامج تقديم الغراس الجديدة من الحمضيات بشكل مجاني لاستبدال الأشجار الهرمة منها ، شريطة الالتزام بالشروط التي تحددها الوزارة من حيث الأصناف وطريقة الزراعة والمكافحة
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