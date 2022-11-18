مقاتلات جوية “ألمانية” في سماء “بولندا”!

عرضت الحكومة الألمانية، على جارتها بولندا والتي تعد دولة عضو في حلف “الناتو”، المساعدة في مراقبة مجالها الجوي وذلك عقب سقوط صاروخ على أراضيها، في حادثة أثارت تبادلا للاتهامات، ومخاوف من تصعيد واسع النطاق.

وأودى الصاروخ الذي سقط بحياة شخصين، وكان الحادث الأول من نوعه منذ إطلاق روسيا عمليات عسكرية بأوكرانيا المجاورة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، “كريستيان ثيلز”، في تصريح للصحفيين، إنه في إطار الاستجابة الفورية للحادث، تعرض ألمانيا المساعدة عن طريق مقاتلات “يورو فايتر”، لتكون بمثابة خطوة تعزز مراقبة بولندا لمجالها الجوي، إلى جانب دوريات قتال جوية.

وأضاف “أنه في حال رغبت وارسو في الأمر، فإن برلين بوسعها أن تهب للمساعدة، في إشارة إلى جاهزية ألمانيا لتقديم العون بشكل فوري”.

وأوضح ” أنه يمكن تقديم المساعدة عن طريق المقاتلات، دون الاضطرار لنقلها إلى الأراضي البولندية، وذلك من خلال إطلاقها مباشرة من القواعد الألمانية”.

في غضون ذلك، قال وزير الدفاع الأمريكي “لويد أوستن”: “إن الصواريخ التي استهدفت بولندا أوكرانية”.

وبشأن تأثير الدعم الأمريكي على أوكرانيا، قال أوستن، نظام “ناسامز الذي أوصلناه إلى كييف بدأ يعطي نتائج ناجحة في اعتراض صواريخ موسكو”.

وعلى النقيض من الموقف الأمريكي، قال الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” الأربعاء أن الصاروخ الذي سقط في بولندا وأودى بحياة شخصين كان روسيا.